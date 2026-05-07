Calciomercato Pellegatti | Alaba offerto al Milan Quante possibilità ha la trattativa di andare in porto?

Durante un incontro tra un dirigente sportivo e l'agente di un calciatore, è stato menzionato il nome di David Alaba. Si sa che il club ha ricevuto un'offerta per il centrocampista difensivo, e tra le possibilità di trasferimento si discute anche di una concreta trattativa con il Milan. La situazione rimane comunque in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

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Come anticipato nella giornata di ieri da Fabrizio Romano, il nome di David Alaba potrebbe scaldare la prossima finestra di calciomercato. Nella sua missione in Italia, Pini Zahavi, agente israeliano che cura gli interessi anche di Cristopher Nkunku e Robert Lewandowski, avrebbe proposto ad alcuni club di Serie A anche il difensore austriaco classe 1992. L'ex Bayern Monaco andrà in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno e potrà accordarsi con una nuova squadra a parametro zero. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, anche Carlo Pellegatti ha confermato l'indiscrezione lanciata da Romano sul futuro di Alaba.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Pellegatti: “Alaba offerto al Milan”. Quante possibilità ha la trattativa di andare in porto? ALLEGRI VOLEVA UN DIFENSORE. Non accontentato. I dettagli di una BRUTTA FIGURA. EMERGENZA a Bologna! Notizie correlate Calciomercato, Pellegatti: “Alaba offerto al Milan”. Quante possibilità ha la trattativa di vada in porto?Come anticipato nella giornata di ieri da Fabrizio Romano, il nome di David Alaba potrebbe scaldare la prossima finestra di calciomercato. Calciomercato, si complica la trattativa per portare Goretzka al Milan? Le ultime novità da Carlo PellegattiLeon Goretzka è uno dei nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Aggiornamenti e contenuti dedicati Pellegatti sul mercato: Gonçalo Ramos interessante, su Gila forte concorrenzaNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato in entrata dei rossoneri e del nuovo nome fatto per un papabile prossimo attaccante. Queste le sue parole: Per quello ... milannews.it Pellegatti: Anguissa piace molto ad Allegri, giocatore di alta caraturaNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un nome nuovo accostato al Milan: il centrocampista del Napoli Anguissa. Queste le sue parole: Il Milan sta costruendo ... milannews.it