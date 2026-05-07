Calciomercato Pellegatti | Alaba offerto al Milan Quante possibilità ha la trattativa di vada in porto?

Durante un incontro tra un dirigente di una squadra di calcio e l'agente di un giocatore, è stato discusso anche il nome di David Alaba. Si sa che l'esterno difensivo è stato proposto a una società di Serie A. Non ci sono conferme ufficiali sulle trattative o sugli accordi, e al momento non sono stati comunicati dettagli sui potenziali sviluppi. La situazione rimane in fase di valutazione, senza annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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Come anticipato nella giornata di ieri da Fabrizio Romano, il nome di David Alaba potrebbe scaldare la prossima finestra di calciomercato. Nella sua missione in Italia, Pini Zahavi, agente israeliano che cura gli interessi anche di Cristopher Nkunku e Robert Lewandowski, avrebbe proposto ad alcuni club di Serie A anche il difensore austriaco classe 1992. L'ex Bayern Monaco andrà in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno e potrà accordarsi con una nuova squadra a parametro zero. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, anche Carlo Pellegatti ha confermato l'indiscrezione lanciata da Romano sul futuro di Alaba.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Pellegatti: “Alaba offerto al Milan”. Quante possibilità ha la trattativa di vada in porto? ALLEGRI VOLEVA UN DIFENSORE. Non accontentato. I dettagli di una BRUTTA FIGURA. EMERGENZA a Bologna! Notizie correlate Calciomercato, si complica la trattativa per portare Goretzka al Milan? Le ultime novità da Carlo PellegattiLeon Goretzka è uno dei nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Calciomercato Milan, Pellegatti non ha dubbi: “Kean non sarà il centravanti dei rossoneri”Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato nel suo ultimo video YouTube le ultime voci di calciomercato legate ai rossoneri. Contenuti e approfondimenti Pellegatti sul mercato: Gonçalo Ramos interessante, su Gila forte concorrenzaNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato in entrata dei rossoneri e del nuovo nome fatto per un papabile prossimo attaccante. Queste le sue parole: Per quello ... milannews.it Pellegatti: Anguissa piace molto ad Allegri, giocatore di alta caraturaNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un nome nuovo accostato al Milan: il centrocampista del Napoli Anguissa. Queste le sue parole: Il Milan sta costruendo ... milannews.it