milan scatenato 40 milioni di euro per il nuovo trequartista

Il Milan ha stanziato 40 milioni di euro per acquistare un nuovo trequartista. La società continua a investire sul mercato e punta a rinforzare la rosa con un altro giocatore di alto livello. Dopo aver acquistato Goncalo Ramos e Mario Gila, il club intende completare la campagna acquisti con un ulteriore colpo importante. L’obiettivo è rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

I rossoneri non si fermano più e sono pronti a regalare un altro super rinforzo all’allenatore Amorim. Il Milan sogna in grande e, dopo Goncalo Ramos e Mario Gila, è pronto a piazzare un altro super colpo di mercato. La società rossonera è alla ricerca di un nuovo trequartista e il prescelto per andare a riempire questa casella – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – si chiama Konstantinos Karetsas, centrocampista del Genk e della Nazionale greca classe 2007. Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il 18enne greco con cittadinanza belga, che ha un contratto fino al 30 giugno 2029, piace tantissimo anche al Borussia Dortmund che ha già messo sul piatto circa 30 milioni di euro per strapparlo al Genk e alla concorrenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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