Il Milan sta valutando l’acquisto di Karetsas, considerato il nuovo trequartista, con una cifra stimata di almeno 35 milioni di euro. La società rossonera sta pianificando le operazioni di mercato in linea con le indicazioni del nuovo allenatore. Le trattative sono in corso e si concentrano sull’acquisizione del giocatore, che rappresenta un obiettivo prioritario per il club. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione.

Le grandi manovre di calciomercato in casa rossonera stanno per entrare nel vivo, delineate con precisione chirurgica secondo le precise richieste del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il lungo e meticoloso 'casting' per il ruolo di nuovo trequartista del Milan di Rúben Amorim è ormai giunto alle sue battute finali. Dopo aver vagliato attentamente i profili di Kerim Alajbegovi? e Can Uzun, la scelta della dirigenza di Via Aldo Rossi si sta dirigendo con forza in favore di K?nstantinos Karetsas. La richiesta tattica di Amorim: l'identikit perfetto. Il tecnico portoghese è stato... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amorim ha scelto il suo nuovo trequartista: Milan sul gioiello Karetsas, ma costa (almeno) 35 milioni

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