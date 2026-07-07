Il mercato del Milan si concentra su Kostantinos Karetsas, giovane trequartista del Genk nato nel 2007 e componente della nazionale greca. Secondo fonti di mercato, il suo valore si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il club rossonero valuta questa opzione come possibile acquisto per rinforzare la trequarti. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali su eventuali trattative in corso.

Il mercato del Milan continua a puntare gli occhi verso il futuro, riaccendendo i riflettori su uno dei prospetti più grandi del panorama europeo. Per la trequarti rossonera è tornato di moda il nome di Kostantinos Karetsas, giovane gioiello classe 2007 del Genk e punto fermo della nazionale greca. Un profilo che il diavolo aveva già seguito in passato. Milan, torna di moda Karetsas. A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul calar YouTube di Fabrizio Romano. L'operazione che porta al greco, tuttavia, non si preannuncia molto semplice. Il gioiellino classe 2007 ha una valutazione piuttosto alta: *"Konstantinos Karetsas è un 18enne con grandi qualità e ha un costo intorno ai 35-40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: "Karetsas? Il greco costa intorno ai 35-40 milioni di euro"

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