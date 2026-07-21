Milan-Modric ci siamo | il croato firma e vola in Australia

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luka Modric ha firmato il rinnovo del contratto con il Milan e si prepara a partire con la squadra in Australia. La firma non è ancora ufficiale, ma tutto è pronto per la comunicazione. Il centrocampista croato rimarrà in rossonero per un altro anno e si unirà ai compagni durante la tournée. Nel 2026-27 giocherà esclusivamente con il club, dopo aver annunciato il ritiro dalla nazionale all'inizio di ottobre.

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Manca l’ufficialità, ma a Casa Milan e a Milanello tutto è pronto per celebrare (a breve) la permanenza di Luka Modric in rossonero. Un altro anno di contratto, con il croato che raggiungerà la squadra in Australia per la tournèe e nel 2026-27 giocherà “in esclusiva” per il Milan, visto che a inizio ottobre darà il suo addio alla nazionale. Attualmente il centrocampista è ancora in vacanza, ma i segnali arrivati ai piani alti di via Aldo Rossi e alla Federazione croata sono inequivocabili.  Il 9 settembre, tre giorni dopo Juventus-Milan, festeggerà i suoi 41 anni da rossonero perché non vuole che le ultime immagini di una carriera pazzesca siano la mancata qualificazione alla Champions con il Diavolo e la delusione ai sedicesimi del Mondiale contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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