Scudetto Inter | il Milan Store in via Dante imbrattato dai tifosi

Nel cuore della città, il negozio ufficiale del Milan situato in via Dante è stato vandalizzato da alcuni tifosi, che hanno lasciato delle scritte sulle vetrate. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili degli imbrattamenti. Sono state raccolte testimonianze e immagini che potrebbero contribuire a individuare chi ha partecipato all’atto vandalico. Al momento, non ci sono ancora dettagli sugli eventuali provvedimenti nei confronti dei coinvolti.

? Cosa scoprirai Cosa hanno lasciato esattamente gli ultras sulle vetrate del negozio?. Come sono stati identificati i responsabili degli imbrattamenti in via Dante?. Perché i tifosi hanno scelto proprio quel flagship store come bersaglio?. Quando riaprirà il punto vendita dopo i lavori di pulizia?.? In Breve Vittoria Inter contro Parma decreta il 21esimo titolo nerazzurro.. Vetrate del flagship store in via Dante danneggiate da adesivi ultras.. Lavori di pulizia avviati immediatamente per ripristinare il punto vendita.. Tensione tra fazioni trasforma festeggiamenti in problemi di ordine pubblico.. Migliaia di sostenitori nerazzurri hanno invaso le strade di Milano dopo il 2-0 ottenuto contro il Parma, portando la festa dello Scudotto verso episodi di vandalismo in via Dante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scudetto Inter: il Milan Store in via Dante imbrattato dai tifosi Inter Milan bakal tawarkan kontrak baru untuk Chivu #intermilan #seriea #beritabola #football #short Notizie correlate Domenica da dimenticare per i rossoneri: imbrattato il Milan Store di via DanteQuella di ieri non è stata proprio una giornata positiva per la Milano rossonera. Scudetto all’Inter, il Milan si congratula e scatena la rabbia dei tifosi: “Non vi vergognate?”Il Milan perde malamente contro il Sassuolo e lascia aperte le porte a Roma e Como nella possibile corsa al quarto posto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Napoli pareggia a Como, l'Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d'Italia; Campioni d'Italia: la festa da San Siro al Duomo; L’Inter è campione d’Italia, a San Siro e a Milano esplode la festa Scudetto. FOTO; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto. L’Inter vince lo Scudetto contro il Parma se… risultati e combinazioni con Napoli e MilanL'Inter di Chivu a un passo dal 21° Scudetto. Tutte le combinazioni per la festa nerazzurra contro il Parma: a Lautaro e compagni basta una vittoria ... fanpage.it Dai derby agli scontri diretti, è lo Scudetto dell’Inter controcorrente: Chivu come MourinhoInter di Chivu ribalta la storia: Scudetto perdendo entrambi i derby col Milan. Il paragone con Mourinho 16 anni dopo ... calciomercato.it Lo Scudetto dell'Inter è stato festeggiato anche da Gianni Infantino Il presidente FIFA non ha mai nascosto la sua passione nerazzurra e anche questa volta ha esultato per la vittoria del campionato, pubblicando una storia con la scritta "Amala" #Inter - facebook.com facebook L'Inter ha chiuso la corsa Scudetto con 4 giornate d'anticipo. Alzi la mano chi ci avrebbe scommesso alla vigilia del campionato. I più catastrofici ipotizzavano scenari da ottavo posto, in generale l'obiettivo dei tifosi si attestava sulla qualificazione alla prossima x.com