Domenica negativa per il team di Milano: il Milan Store di via Dante è stato imbrattato, pochi giorni dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La giornata è iniziata con una battuta d’arresto in campionato e si è conclusa con l’atto vandalico nel negozio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. La situazione ha attirato l’attenzione sui danni causati e sulle conseguenze per i negozi ufficiali della società.

Quella di ieri non è stata proprio una giornata positiva per la Milano rossonera. Nel pomeriggio, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium, stadio che nel maggio del 2022 ha visto alzare il 19esimo ed ultimo scudetto dei rossoneri. A trionfare però, ieri è stato il Sassuolo, ma non è tutto. Nella serata è stata l'Inter di Chivu a festeggiare il titolo di Campioni d'Italia. Come già detto precedentemente, la domenica non è partita proprio benissimo: la squadra di Massimiliano Allegri, in cerca dei 3 punti per conquistare la qualificazione matematica alla prossima Champions League, ha giocato una delle partite più brutte fatte nell'arco della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Domenica da dimenticare per i rossoneri: imbrattato il Milan Store di via Dante

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