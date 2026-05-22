Milan ecco la nuova maglia per la stagione 2026 2027

Il Milan ha annunciato la maglia ufficiale per la stagione 20262027. Il design presenta le classiche strisce rossonere larghe che coprono tutto il tessuto, sia davanti che dietro. La divisa include pantaloncini bianchi e calzettoni neri, come specificato sul sito del club. La presentazione è avvenuta recentemente e le immagini mostrano il nuovo look della squadra per la prossima stagione. La maglia si distingue per il ritorno di alcuni dettagli tradizionali, mantenendo comunque un aspetto moderno.

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Il Milan ha presentato la maglia home per la stagione 20262027. Il nuovo kit “ripropone le strisce rossonere larghe – audaci e inconfondibili – che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri”, si legge sul sito del club. “Non si tratta di semplici strisce, ma del marchio distintivo di AC Milan. Un’identità che viene rafforzata da ogni dettaglio. La scritta ‘From Milan to the World’ rende omaggio a milioni di tifosi in tutto il mondo, capaci di far sentire il club a casa propria in ogni continente. Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica: un simbolo senza tempo, tramandato di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, ecco la nuova maglia per la stagione 2026/2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTER E NIKE PRESENTANO LA NUOVA MAGLIA HOME PER LA STAGIONE 2026/27 Sullo stesso argomento Bologna, presentata la nuova maglia in vista della stagione 2026-2027Per il 25° anniversario di collaborazione tra Macron e Bologna Football Club 1909, l’azienda di Crespellano ha ideato un “Home Kit”, ovvero il... Inter, la nuova maglia home per la stagione 2026-2027L'Inter presenta ufficialmente la nuova divisa casalinga per il prossimo campionato. Il Milan torna alle strisce larghe per la nuova maglia Home 2026/27: il debutto della divisa nel match con il Cagliari. Ecco le immagini x.com Milan, ritorno al passato per la nuova maglia: debutterà contro il CagliariIl Milan cambia abito e svela, con lo sponsor tecnico Puma, il nuovo Home Kit 2026/27: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più clas ... adnkronos.com Milan, Furlani addio: hanno vinto i tifosi, ecco chi è in pole ora per la poltrona di CEOIl Milan si prepara a salutare l'ad Furlani, con o senza Champions: il dado è tratto, con un nuovo CEO in arrivo. Il prescelto è Carnevali del Sassuolo. sport.virgilio.it Un tuffo nel 2013, speciale di Allegri, quando il Milan doveva vincere a Siena per qualificarsi in Champions League. Sono andati in svantaggio, in dieci uomini, e poi una rimonta nel finale per vincere con i gol di Balotelli e Mexes all'84° e 87° minuto, chiudend reddit