Il Milan potrebbe modificare la formazione con l'inserimento di Højbjerg e Karetsas, secondo una proposta tattica di Amorim. La squadra potrebbe adottare un modulo 3-4-2-1, abbandonando il precedente 3-5-2. La strategia mira a una disposizione più fluida e dinamica, con i nuovi acquisti che potrebbero rafforzare il centrocampo e la linea offensiva. La scelta tattica si inserisce nel nuovo stile impostato dall'allenatore, che preferisce un sistema più mobile rispetto al passato.

Il calciomercato estivo del Milan non si limita a muovere cifre e pedine, ma sta delineando una vera e propria metamorfosi filosofica. L'avvento in panchina di Rúben Amorim ha imposto una virata netta rispetto al passato recente: addio al consolidato 3-5-2 di stampo allegriano, spazio a un sistema fluido e dinamico come il 3-4-2-1. Per far funzionare questo ingranaggio perfetto, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta lavorando a due innesti chiave che cambierebbero radicalmente il volto tattico del Diavolo: Pierre-Emile Højbjerg e K?nstantinos Karetsas. Le manovre delle ultime ore confermano la strategia: sfoltire la rosa dagli elementi meno funzionali per fare spazio a profili con caratteristiche uniche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco come cambierebbe la squadra con Højbjerg e Karetsas: la lavagna tattica di Amorim

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