Mercato Milan LIVE | Estupiñán che succede? Obiettivi Højbjerg e Karetsas
Il Milan sta valutando l’acquisto di Estupiñán, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, il club ha puntato anche su Højbjerg e Karetsas, obiettivi di mercato per rinforzare la rosa. La sessione di calciomercato prosegue con incontri e trattative in corso, senza annunci definitivi al momento. La società monitora le opportunità e valuta le proposte ricevute, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 19 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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