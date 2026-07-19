Mercato Milan LIVE | Estupiñán che succede? Obiettivi Højbjerg e Karetsas

Notizia in breve

Il Milan sta valutando l’acquisto di Estupiñán, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, il club ha puntato anche su Højbjerg e Karetsas, obiettivi di mercato per rinforzare la rosa. La sessione di calciomercato prosegue con incontri e trattative in corso, senza annunci definitivi al momento. La società monitora le opportunità e valuta le proposte ricevute, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.