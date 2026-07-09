Il Milan sta cercando di rinnovare il reparto offensivo con acquisti di giovani calciatori. Tra i nomi presi in considerazione ci sono Alabejgovic e Karetsas, entrambi valutati per le loro caratteristiche tecniche e capacità di affrontare gli avversari in dribbling. La società punta a rafforzare la rosa con elementi che possano integrarsi facilmente e contribuire fin da subito alla manovra offensiva. L’interesse è condiviso anche dall’allenatore, che desidera un profilo più dinamico e tecnico.

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo innesto offensivo, giovane, tecnico, abile nell’uno contro uno e con la capacità di dialogare con i compagni. Tra i nomi attenzionati spuntano Alabejgovic, Karetsas A Milanello, in un aria di scetticismo generale del pubblico rossonero, che ormai da anni critica l’operato di Cardinale per stagioni non all’altezza delle ambizioni del club, per la mancanza del DS e per il ritardo nell’annuncio dell’allenatore. La proprietà sta mandando un segnale forte ai propri tifosi con investimenti complessivi di 100 milioni di euro e che hanno portato in casa rossonera il difensoreex biancoceleste Gilae l’attaccante più pagato della storia del Milan,Gonzalo Ramos. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Il Milan e Amorim vogliono ringiovanire la squadra: interesse per Alabejgovic e Karetsas

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Il MILAN è la squadra giusta per AMORIM

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