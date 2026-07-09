Il Milan e Amorim vogliono ringiovanire la squadra | interesse per Alabejgovic e Karetsas

Da ildifforme.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan sta cercando di rinnovare il reparto offensivo con acquisti di giovani calciatori. Tra i nomi presi in considerazione ci sono Alabejgovic e Karetsas, entrambi valutati per le loro caratteristiche tecniche e capacità di affrontare gli avversari in dribbling. La società punta a rafforzare la rosa con elementi che possano integrarsi facilmente e contribuire fin da subito alla manovra offensiva. L’interesse è condiviso anche dall’allenatore, che desidera un profilo più dinamico e tecnico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo innesto offensivo, giovane, tecnico, abile nell’uno contro uno e con la capacità di dialogare con i compagni. Tra i nomi attenzionati spuntano Alabejgovic, Karetsas A Milanello, in un aria di scetticismo generale del pubblico rossonero, che ormai da anni critica l’operato di Cardinale per stagioni non all’altezza delle ambizioni del club, per la mancanza del DS e per il ritardo nell’annuncio dell’allenatore. La proprietà sta mandando un segnale forte ai propri tifosi con investimenti complessivi di 100 milioni di euro e che hanno portato in casa rossonera il difensoreex biancoceleste Gilae l’attaccante più pagato della storia del Milan,Gonzalo Ramos. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

il milan e amorim vogliono ringiovanire la squadra interesse per alabejgovic e karetsas
© Ildifforme.it - Il Milan e Amorim vogliono ringiovanire la squadra: interesse per Alabejgovic e Karetsas
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il MILAN è la squadra giusta per AMORIM

Video Il MILAN è la squadra giusta per AMORIM?

Notizie e thread social correlati

Milan, le esigenze della trequarti: arriva una Karetsas ad Amorim?Un giovane di 18 anni si avvicina al Milan, con un nome che richiama l’attenzione.

Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello. Piace Karetsas. Attesa GilaAlle 10:30, il nuovo direttore sportivo ha incontrato il tecnico a Milanello per discutere delle prossime operazioni di mercato.

Temi più discussi: Missione Amorim: gruppo e giovani per (ri)fare grande il Milan; AMORIM: QUALITÀ E VITTORIE, CREDO NEL PROGETTO; Amorim si presenta al Milan: Vogliamo dominare il campionato e vincere la seconda stella; Amorim già a Milano: il prezzo di Leao e i piani del mercato rossonero.

il milan e amorimCalciomercato Milan, Amorim cerca un trequartista: piace Alajbegovic. L'ultima idea è AttaPresi Gonçalo Ramos e Gila, il Milan ora deve gestire numerosi rientri dai prestiti, definire le cessioni e individuare nuovi rinforzi. msn.com

il milan e amorimMercato Milan, ora l’obiettivo è il trequartista: chi sono i tre nomi nel mirinoL'obiettivo di mercato del Milan ora è il trequartista: nella lista per Amorim ci sono tre profili diversi, di chi si tratta ... spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web