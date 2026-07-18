Milan prima cessione in arrivo Moretto annuncia | Estupiñán a un passo dall’Aston Villa
Un trasferimento imminente vede il difensore ecuadoriano avvicinarsi all’Aston Villa. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, Estupiñán sarebbe ormai vicino a lasciare il club di appartenenza. La trattativa, ancora in fase di definizione, potrebbe concludersi a breve. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. L’accordo, secondo fonti vicine, sarebbe ormai in stato avanzato. La cessione rappresenterebbe la prima operazione di mercato del club in questa sessione.
Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo profilo X, Pervis Estupiñán è a un passo dall’Aston Villa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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