Milan prima cessione in arrivo Moretto annuncia | Estupiñán a un passo dall’Aston Villa

Notizia in breve

Un trasferimento imminente vede il difensore ecuadoriano avvicinarsi all’Aston Villa. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, Estupiñán sarebbe ormai vicino a lasciare il club di appartenenza. La trattativa, ancora in fase di definizione, potrebbe concludersi a breve. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. L’accordo, secondo fonti vicine, sarebbe ormai in stato avanzato. La cessione rappresenterebbe la prima operazione di mercato del club in questa sessione.