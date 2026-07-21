Il 13 luglio è iniziata la nuova stagione del Milan con il raduno a Milanello, segnando l’inizio del mandato di Rúben Amorim come nuovo allenatore. La squadra si è ritrovata per le prime sessioni di allenamento, con il tecnico portoghese che ha già adottato alcune strategie innovative. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica, senza ulteriori dettagli sui piani futuri. La preparazione pre-season prosegue con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della stagione.

Lo scorso lunedì 13 luglio, con il tradizionale raduno a Milanello, ha preso ufficialmente il via il nuovo corso del Milan affidato a Rúben Amorim. A distanza di una settimana piena di lavoro intenso, "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola ha tracciato un primo bilancio approfondito sul grande impatto che il tecnico portoghese ha avuto all'interno del mondo rossonero. Un impatto che sembra aver già modificato radicalmente le vecchie abitudini. Una doverosa premessa è d’obbligo: siamo soltanto all'inizio del ritiro estivo in vista della stagione 2026-2027. Gli allenamenti svolti sul campo sono ancora troppo pochi per emettere sentenze definitive o parlare di certezze assolute. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, è già rivoluzione Amorim: ecco la mossa a Milanello che ha scioccato i big (anche a distanza)

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