Oggi inizia ufficialmente l’era di Rúben Amorim come allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, che ha trascorso la notte nel centro sportivo di Carnago, parteciperà nel pomeriggio al primo allenamento stagionale. Alla sessione sarà presente anche il dirigente del club.

Inizia ufficialmente nella giornata di oggi l'avventura di Rúben Amorim sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese, dopo aver trascorso la notte direttamente all'interno del centro sportivo di Carnago, guiderà nel pomeriggio il primo allenamento della stagione. Un momento di svolta cruciale per il club rossonero, che si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno con una novità assoluta: la presenza fisica e costante del proprietario Gerry Cardinale. Il raduno a Milanello: Gerry Cardinale presente per la prima volta. Come rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il managing partner del fondo RedBird (proprietario del Milan dall'agosto 2022) sarà presente al raduno della squadra per la prima volta in assoluto da quando ha rilevato il club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, inizia l'era Amorim: al raduno di Milanello sarà presente anche Cardinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, lunedì inizia l'era di Amorim: i dettagli del raduno a Milanello | PMIl Milan inizia lunedì il ritiro a Milanello con il nuovo allenatore Ruben Amorim.

Milan, al via la stagione 2026-27: Amorim convoca 26 giocatori per il raduno di MilanelloIl Milan ha convocato 26 giocatori per il raduno di Milanello, iniziando la stagione 2026-27.

Temi più discussi: Milan, inizia l'era di Ruben Amorim: Se alleni i rossoneri, devi sempre giocare per vincere; Milan, lunedi 13 luglio inizia l'era Amorim: 26 convocati al raduno, assenti i nazionali; Milan, Amorim arriva a Milanello: l'accoglienza di Cardinale; Amorim si presenta al Milan: L'obiettivo è dominare il campionato. Allegri? Lo rispetto, ma...

Milan Top News: inizia l'era Amorim. Quale sarà il futuro di Modric? Si lavora per Gila #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Erasmus a Gent in Belgio 2026/2027 reddit

Inizia oggi l'era Amorim al Milan: via alle valutazioni, cosa farà sul mercatoInizia ufficialmente oggi l'avventura di Ruben Amorim al Milan. Oggi il tecnico portoghese, di ritorno dalla vacanza spgnola a Ibiza, è atteso in città e nella sede di Via Aldo Rossi e da martedì lavo ... tuttomercatoweb.com

Milan, inizia l'era Amorim: i primi passi dalla visita a Milanello alla presentazioneDopo l'ufficialità e gli annunci del caso, sta per iniziare anche fisicamente l'esperienza di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. tuttomercatoweb.com