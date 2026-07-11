Il Milan ha annunciato l’arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore. Con questa scelta, la squadra introdurrà cambiamenti significativi anche negli allenamenti, oltre alle strategie in partita. Non sono stati forniti dettagli specifici sui nuovi metodi, ma si prevede una rivoluzione nelle sessioni di allenamento e nelle modalità di preparazione della squadra. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alle pratiche adottate in passato.

Il Milan cambierà molto con l'arrivo di Ruben Amorim: non solo tattica in campo durante le partite, cambieranno radicalmente anche i metodi di allenamento. Come scrive La Gazzetta dello Sport si lavorerà molto sul pressing grazie a esercizi specifici che dividono la squadra in blocchi e utilizzano porzioni ridotte di campo. promowebappL'obiettivo è spingere le squadre avversarie verso le fasce del campo, dove c'è meno spazio per giocare. Pressione importante per recuperare subito il pallone, ecco cosa chiede Amorim in fase di non possesso. Il possesso palla di Amorim: verticalizzazioni e intensità. Poi la costruzione dal basso deve iniziare dai tre difensori: si lavorerà con esercizi specifici sul possesso, con verticalizzazioni e cambi di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco Amorim: sarà rivoluzione anche in allenamento. Ecco cosa chiede

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