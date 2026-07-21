Il Milan ha deciso di far partire subito un giocatore considerato bocciato a Milanello, mentre il nuovo centrocampo si sta delineando sotto la guida di Rúben Amorim. L’allenatore portoghese, che ha passato esperienze con Sporting Lisbona e Manchester United, sta scegliendo il nuovo mediano tra le opzioni a disposizione. La formazione sta prendendo forma con questa strategia, anche se non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dietro la decisione di cedere il giocatore considerato bocciato.

Il nuovo centrocampo del Milan prende forma sotto le direttive di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha deciso di ripartire da due certezze assolute d'esperienza internazionale: la prima è** l'imminente rinnovo contrattuale di Luka Modri? **, pronto a legarsi ancora al Diavolo; la seconda è la permanenza di Adrien Rabiot, intenzionato a rispettare l'accordo con il club rossonero. Tuttavia, per completare la mediana, l'allenatore ha richiesto espressamente un ulteriore innesto di sostanza e carisma. Obiettivo Pierre-Emile Højbjerg: cifre e dettagli dell'affare. Il nome in cima alla lista dei desideri di via Aldo Rossi è quello di Pierre-Emile Højbjerg. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim ha scelto il nuovo mediano ma c’è un bocciato illustre a Milanello: può partire subito

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AMORIM È IL NUOVO ALLENATORE DEL MILAN STATE SCHERZANDO!

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