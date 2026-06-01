Un rappresentante di una società che sviluppa reattori di quarta generazione ha dichiarato che il nuovo nucleare potrebbe partire immediatamente, poiché la filiera è pronta. Ha aggiunto che l’unico ostacolo attuale è rappresentato dalla burocrazia europea. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, senza riferimenti a date o altri dettagli specifici.

Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Newcleo (progetta e sviluppa reattori di quarta generazione), non ha dubbi: «La filiera è già pronta, il vero ostacolo adesso è l’euroburocrazia. Bene l’impegno della Meloni». La cofondatrice di Newcleo non ha dubbi: «La filiera è pronta, il nuovo nucleare può partire anche subito. E i benefici in bolletta possono essere più rapidi di quel che si pensa. Poi bisognerà aspettare certo perché ci sono i problemi dell’euroburocrazia. Ma il mercato ci crede, noi da soli abbiamo raccolto un miliardo di finanziamenti privati, e Giorgia Meloni ha acceso un faro su un tema importantissimo. Il disegno di legge delega rappresenta un segnale decisivo per il nostro settore. 🔗 Leggi su Laverita.info

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L'ITALIA ha le BOMBE NUCLEARI

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