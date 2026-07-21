Il governo ha approvato un decreto legge che prevede l’estensione del fermo migranti di altri tre mesi, portandolo a un totale di dodici settimane nei centri alla frontiera. La misura, inserita nel decreto “Giustizia e Patto Ue”, è ora in discussione nelle commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato. La nuova disposizione si applica anche in caso di tentativi di fuga dei migranti durante il periodo di fermo.

Tre mesi in più. Dodici settimane in stato di fermo, trattenuti nei centri alla frontiera. Il governo vara una nuova stretta sui migranti. È fra le pieghe del decreto legge “Giustizia e Patto Ue” che in queste ore la maggioranza si prepara a votare nelle commissioni riunite Giustizia e affari costituzionali al Senato. E promette di far discutere. La nuova stretta del governo sui migranti Il migrante che prova a scappare dai controlli alla frontiera e a sfuggire all’espulsione può essere trattenuto per tre mesi in più rispetto a quanto prevede oggi la legge. In tre ipotesi. Se c’è un concreto rischio di fuga. Se ostacola la procedura di rimpatrio o di allontanamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Migranti fermati tre mesi in più se provano a scappare. La stretta del governo (anche per spiazzare Vannacci)

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Migranti fermati tre mesi in più se provano a scappare

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