A pochi giorni dal ponte del 2 giugno, molti italiani stanno organizzando brevi vacanze. Le mete preferite sono il mare e le destinazioni culturali, con un interesse crescente per le destinazioni vicine o facilmente raggiungibili. I trend di viaggio indicano una forte propensione a soggiorni di tre giorni, con particolare attenzione a relax e scoperta culturale. L’anticipazione del ponte spinge a pianificare rapidamente, anche all’ultimo minuto.

I n vista del vicino ponte del 2 giugno 2026, tantissimi viaggiatori italiani si stanno preparando a partire per una breve vacanza rigenerante all’insegna del relax, del mare e della cultura. Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi da Booking.com, le ricerche per i soggiorni compresi tra il 29 maggio e il 2 giugno mostrano una netta preferenza per il turismo di prossimità all’interno dei confini nazionali, che registra un balzo del 41% rispetto allo scorso anno. A spingere gli italiani verso vacanze brevi e facilmente raggiungibili da casa sono soprattutto il desiderio di staccare la spina dopo i mesi invernali e la necessità di ottimizzare il budget, contrastando l’attuale scenario di caro prezzi e rincari sui carburanti con scelte intelligenti e mete a portata di mano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Manca pochissimo al ponte del 2 giugno e, ammettiamolo, la voglia di chiudere la valigia e scappare anche solo per tre giorni è altissima. Se siete ancora indecise sulla meta e cercate l'ispirazione dell'ultimo minuto, i trend di viaggio di quest'anno parlano chiaro

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