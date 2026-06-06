Su TikTok si diffonde la cosiddetta “dieta di Gesù”, che include alimenti come hummus fatto in casa, latte crudo non pastorizzato, sardine come spuntino e brodo di ossa per colazione. Molti utenti condividono video di questi pasti, anche se non tutti credono nella filosofia dietro la scelta alimentare. La tendenza ha riscosso un crescente interesse tra chi cerca alternative alimentari naturali o sostenibili. Non ci sono indicazioni ufficiali che questa dieta sia riconosciuta come equilibrata o salutare.

Hummus fatto in casa, latte crudo non pastorizzato, sardine come spuntino e una tazza fumante di brodo di ossa per colazione. No, non si tratta del menu di un ristorante fusion dall’identità confusa, ma la dieta quotidiana di Kayla Bundy, influencer cristiana di 27 anni che su TikTok ha trasformato l’alimentazione biblica in un fenomeno virale da oltre 500mila follower. Benvenuti nel mondo della “biblical eating” (in Italia come “la dieta di Gesù”), l’ultimo trend che sta conquistando i social americani unendo in modo inaspettato spiritualità antica e ossessione contemporanea per il benessere. La storia di Kayla è quella di una conversione a tavola: ex atleta di ginnastica, racconta di essersi sentita cronicamente stanca per anni nonostante un’alimentazione ricca di proteine e apparentemente equilibrata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Su TikTok è mania per la “dieta di Gesù”: sempre più persone la provano (anche se non credono)

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