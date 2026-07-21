Migranti Europol smantella rete di trafficanti nei Balcani | 7 arresti

Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno arrestato sette persone in un’operazione contro un gruppo criminale sospettato di traffico di migranti nei Balcani. La rete utilizzava veicoli a noleggio, rubati e registrati fraudolentemente, per far passare i migranti attraverso i paesi dell’area. L’operazione è stata coordinata da Europol e ha portato allo smantellamento della rete criminale.

Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un’operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani utilizzando veicoli a noleggio, rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto Europol. Guidata dalle autorità greche e sostenuta dall’agenzia europea, ha preso di mira una rete composta principalmente da cittadini siriani ed egiziani, sospettata di organizzare il trasporto illegale di migranti dalla Grecia attraverso Bulgaria e Romania, per poi facilitarne il trasferimento verso l’Italia. L’operazione è stata condotta il 16 luglio a Salonicco, Atene, Sofia, Bucarest ed Etten-Leur, nei Paesi Bassi, e ha portato all’arresto di sette sospettati: cinque in Grecia, uno in Bulgaria e uno nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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