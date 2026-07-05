Le forze dell’ordine di sette paesi hanno arrestato 57 persone e identificato 156 individui coinvolti in una rete internazionale di stupratori. L’operazione, coordinata da Europol e guidata da autorità tedesche e britanniche, ha portato al coinvolgimento di vittime e autori di reati legati a aggressioni sessuali facilitate dall’uso di droghe. Sono stati scoperti diversi luoghi di ritrovo e modalità di approccio.

Le forze dell’ordine di sette Paesi, guidate dalle autorità tedesche e britanniche e supportate da Europol, hanno identificato 156 persone, fra vittime e autori di reati, in un’operazione senza precedenti volta a contrastare le aggressioni sessuali facilitate dall’uso di droghe. L’ indagine rientra nell’ambito del progetto Medusa, avviato nel 2026. Si tratta di un’iniziativa collaborativa volta a contrastare e smantellare le reti online che facilitano gli abusi sessuali, rafforzando al contempo le strategie transfrontaliere per le indagini e il perseguimento di tali crimini. Il progetto è guidato da Germania e Regno Unito, con la partecipazione di Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti ed Europol. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’Europol scopre rete internazionale di stupratori: 57 arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Europol smantella una rete internazionale di stupratori: 57 arresti tra Europa e Sud America, identificate centinaia di vittimeEuropol ha arrestato 57 persone tra Europa e Sud America nell’ambito di un’operazione contro una rete internazionale coinvolta in violenza contro le...

Non solo Gisele Pelicot, scoperta rete internazionale di uomini che drogano e violentano le compagne: 57 arrestiUna rete internazionale di uomini che drogano e violentano le proprie compagne è stata smantellata con 57 arresti.

Temi più discussi: Drogavano e facevano stuprare le mogli, Europol scopre rete in Europa; Europol scopre una rete internazionale di uomini che drogavano e facevano stuprare le mogli; Europol scopre la rete degli stupri su commissione: mogli drogate e violentate, 57 arresti; Europol scopre maxi truffa legata alla famiglia Ermolaev.

Un'indagine dell'Europol ha individuato una vasta rete di uomini che, attraverso piattaforme online, pianificava e discuteva stupri delle proprie mogli dopo averle drogate. shorturl.at/qRjq6 x.com

L’Europol scopre rete internazionale di stupratori: 57 arrestiLe forze dell'ordine di sette Paesi, guidate dalle autorità tedesche e britanniche e supportate da Europol, hanno identificato 156 persone, fra vittime e ... lapresse.it

Le minacce ibride sono completamente coperte — Europol deve utilizzare nuove tecnologie per proteggere l'Europa! reddit

Drogavano e facevano stuprare le mogli, Europol scopre rete in EuropaUn'indagine dell'Europol ha individuato una vasta rete di uomini che, attraverso piattaforme online, pianificava e discuteva stupri delle proprie mogli dopo averle drogate. L'operazione, coordinata da ... tg24.sky.it