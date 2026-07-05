Europol smantella una rete internazionale di stupratori | 57 arresti tra Europa e Sud America identificate centinaia di vittime
Europol ha arrestato 57 persone tra Europa e Sud America nell’ambito di un’operazione contro una rete internazionale coinvolta in violenza contro le donne. Sono state identificate centinaia di vittime, e l’indagine ha portato alla scoperta di forum nascosti, chat criptate e comunità online dove si pianificavano e si celebravano atti di violenza.
C’è un lato oscuro di Internet che difficilmente emerge agli occhi dell’utente comune. Un mondo fatto di forum nascosti, chat criptate e comunità online dove la violenza contro le donne non solo viene raccontata, ma pianificata e addirittura celebrata. Un universo in cui esseri umani vengono ridotti a semplici “bersagli”, privati della loro dignità e del loro diritto più fondamentale: quello di decidere del proprio corpo. È proprio questo sistema criminale che il Progetto Medusa, una delle più importanti operazioni internazionali mai coordinate da Europol, ha iniziato a smantellare. L’inchiesta, avviata lo scorso aprile, ha coinvolto le autorità di Germania e Regno Unito, con il supporto delle forze dell’ordine di Stati Uniti, Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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