Europol ha arrestato 57 persone tra Europa e Sud America nell’ambito di un’operazione contro una rete internazionale coinvolta in violenza contro le donne. Sono state identificate centinaia di vittime, e l’indagine ha portato alla scoperta di forum nascosti, chat criptate e comunità online dove si pianificavano e si celebravano atti di violenza.

C’è un lato oscuro di Internet che difficilmente emerge agli occhi dell’utente comune. Un mondo fatto di forum nascosti, chat criptate e comunità online dove la violenza contro le donne non solo viene raccontata, ma pianificata e addirittura celebrata. Un universo in cui esseri umani vengono ridotti a semplici “bersagli”, privati della loro dignità e del loro diritto più fondamentale: quello di decidere del proprio corpo. È proprio questo sistema criminale che il Progetto Medusa, una delle più importanti operazioni internazionali mai coordinate da Europol, ha iniziato a smantellare. L’inchiesta, avviata lo scorso aprile, ha coinvolto le autorità di Germania e Regno Unito, con il supporto delle forze dell’ordine di Stati Uniti, Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Europol smantella una rete internazionale di stupratori: 57 arresti tra Europa e Sud America, identificate centinaia di vittime

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