Michel Olise ha una figlia che non ha mai incontrato né mantenuto. La notizia è stata resa pubblica in un articolo di giornale. La vicenda riguarda la relazione tra il calciatore e la donna con cui ha avuto la figlia. La notizia si inserisce nel contesto delle difficoltà personali e professionali del calciatore, che di recente ha partecipato ai Mondiali 2026 con la nazionale francese, senza ottenere risultati significativi.

Roma, 21 luglio 2026 – Tempi duri per Michael Olise, reduce dalla batosta ai Mondiali 2026 che non hanno consegnato la vittoria (e nemmeno il terzo posto) alla favoritissima Francia. La stella dei Bleus che pure non ha brillato nelle ultime due partite ed è stato inondato dalle critiche, passata la tormenta è stato subito travolto da un’altra vicenda, molto più spinosa. Il 24enne del Bayern Monaco, infatti, avrebbe una figlia di 20 mesi, di nome Aaliyah Noor, riconosciuta ma mai vista finora e verso la quale non verserebbe alcun mantenimento nonostante i guadagni milionari. Ad accusare il campione francese è la mamma della bambina, la 34enne Fatima Zaunbrecher, che racconta alla Bild di aver conosciuto l’attaccante su Instagram quando giocava ancora nel Crystal Palace e di aver avuto una relazione – seppure a distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ”Michel Olise ha una figlia che non ha mai visto e non mantiene”. Nuvoloni scuri sulla stella della Francia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’allenatore dei Lakers Redick attacca i funzionari della NBA dopo che l’Oklahoma ha domato LeBron James: “Ha il peggior fischio di qualsiasi stella che abbia mai visto”L’allenatore dei Lakers ha criticato gli arbitri dopo la sconfitta contro i Thunder nelle semifinali della Western Conference, affermando che LeBron...

Michael Olise può vincere il Pallone d’Oro, sostiene l’ex tecnico che ha salvato la stella della Francia dopo essere stato scartato da Arsenal, Chelsea e Manchester CityUn ex allenatore ha dichiarato che Michael Olise potrebbe vincere il Pallone d’Oro.

Temi più discussi: Michael Olise ha vinto il Mondiale dello Stile; Michael Olise e la sua insolita colazione: Lo mangio semplicemente così, completamente bruciato; Perché Michael Olise è il calciatore più stiloso dei Mondiali 2026; Michael Olise ha battuto il record che resisteva da 56 anni, detenuto dalla leggenda del calcio Pelé.

Michel Olise ha una figlia che non ha mai visto e non mantiene. Nuvoloni scuri sulla stella della FranciaDopo la cocente sconfitta ai Mondiali e le pesanti critiche, un’altra vicenda si abbatte sul campione del Bayern Monaco. Fatima Zaunbrecher sulla Bild: Lui parla solo tramite avvocati, all’inizio mi ... quotidiano.net

Olise ha una figlia di 2 anni, che non ha mai visto (e non mantiene). I segreti del campione francese e l'accusa dell'ex compagna alla BildMichael Olise, 24 anni, avrebbe una figlia di 20 mesi mai vista. E l'ex compagna Fatima Zaunbrecher, 34 anni, denuncia alla Bild un mantenimento mai versato: Mi fa stare male l'insensibilità verso un ... corriere.it