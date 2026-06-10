Un ex allenatore ha dichiarato che Michael Olise potrebbe vincere il Pallone d’Oro. La sua affermazione si basa sulle prestazioni della stagione in corso e sul recupero dopo essere stato escluso da tre grandi club britannici. Olise, che ha avuto un ruolo importante in squadra, è stato descritto come un possibile candidato al riconoscimento individuale. La discussione sulla sua candidatura continua a suscitare attenzione nel mondo del calcio.

2026-06-10 13:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’esterno della Francia Michael Olise è stato deriso al Manchester City e non è riuscito ad adattarsi all’Arsenal e al Chelsea, secondo l’uomo che lo ha fatto esordire in prima squadra. Olise è ora una figura chiave per i Bleus e il Bayern Monaco, continuando la sua straordinaria ascesa alla ribalta dopo aver sfondato nella squadra inglese del Reading prima di trasferirsi al Crystal Palace. Il 24enne ha segnato una tripletta nella partita di riscaldamento della Coppa del Mondo tra Francia e Irlanda del Nord lunedì sera e dovrebbe essere una delle stelle del torneo negli Stati Uniti, Canada e Messico che inizierà domani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Michael Olise può vincere il Pallone d’Oro, sostiene l’ex tecnico che ha salvato la stella della Francia dopo essere stato scartato da Arsenal, Chelsea e Manchester City

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Perché Michael Olise non potrà mai vincere il Pallone d'Oro

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