Mi vuoi accoltellare? Le tensioni tra i ragazzi nell’audio choc in aula

La voce di Abanoub Youssef è risuonata in aula nell’audio prodotto dal sostituto procuratore Giacomo Guastavino a seguito della perizia svolta dalla squadra mobile della Questura di Spezia. Il documento decisamente forte riporta una telefonata tra la vittima e uno sconosciuto che fa parte di una serie di messaggi repertati nell’analisi dei telefoni sequestrati dalla polizia nei momenti successivi all’aggressione mortale avvenuta il 16 gennaio all’interno dell’istituto superiore cittadino “Einaudi Chiodo“. Il lavoro svolto dalla squadra mobile è stato riferito in Corte d’Assise dal sovrintendente Nadia Ciullo incaricata di controllare tutte le comunicazioni avvenute tra la vittima, amici e Stefania, la fidanzata di Zouhair Atif imputato dell’omicidio di Aba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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