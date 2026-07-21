Un testimone ha riferito di aver cercato un altro studente in tutta la scuola prima di incontrarlo e chiedergli se voleva accoltellarlo, invitandolo a farlo mentre erano faccia a faccia. Questo episodio è stato registrato in un audio e si inserisce nel contesto di un omicidio avvenuto nella scuola.

La Spezia, 21 luglio 2026 – “Sono andato a cercarlo per tutta la scuola e l’ho beccato. E allora gli ho chiesto: mi vuoi accoltellare? Fallo adesso che sono davanti a te, accoltellami ”. E’ uno dei passaggi forti di un lungo file audio raccolto dalla squadra mobile della questura di Spezia e consegnati alla Procura che indaga sull’ omicidio di Abanoub Youssef il giovane di origini egiziane colpito a morte con una coltellata dal marocchino Zouhair Atif all’interno dell’istituto scolastico superiore “Einaudi Chiodo“ di Spezia lo scorso 16 gennaio. I file audio dai telefoni. L’udienza si è aperta la scorsa settimana in Corte d’assise ma prima... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Omicidio a scuola, gli audio choc: “Sono andato a cercarlo, mi voleva accoltellare”

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Omicidio a scuola a La Spezia: Aba vive, la rabbia degli studenti e le accuse allistituto

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