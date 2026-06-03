Durante l'udienza è stato ascoltato un audio che riguarda l'omicidio avvenuto il primo marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La ventenne cecena coinvolta nel processo si è coperta le orecchie mentre gli audio venivano riprodotti in aula. Makka Sulaev è accusata di aver ucciso il padre a coltellate durante una lite familiare.

Gli audio choc relativi a quanto accadde il primo marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, sono stati fatti ascoltare oggi a Torino all'apertura del processo in cui la ventenne cecena Makka Sulaev deve rispondere di omicidio. La giovane donna uccise il padre Akyhad Sulaev a coltellate nel corso di quella che viene indicata come l'ennesima lite in famiglia. In primo grado, Makka è stata condannata a nove anni e quattro mesi di reclusione. Le registrazioni effettuate da uno dei fratellini Gli audio, realizzati da uno dei fratellini, hanno documentato lo svolgimento dei fatti, comprese le urla delle donne presenti in casa e i tentativi di Martina B. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uccise il padre a coltellate durante una lite in famiglia, in aula gli audio choc: Makka si copre le orecchie

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