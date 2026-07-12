Lautaro Martinez si siede spesso in panchina durante le partite dell’Argentina, come successo anche in occasione di un recente incontro. Il ct Scaloni lo ha sostituito più volte, riproponendo la scelta già adottata nel 2022 durante il Mondiale in Qatar. Nonostante le occasioni da titolare siano rare, Martinez viene considerato un elemento di riserva di lusso. La sua presenza tra le riserve ha suscitato discussioni sulla rotazione della rosa della Nazionale.

Lautaro è diventato il panchinaro di lusso dell’Argentina. Lautaro Martinez è stato “panchinato” dal ct dell’ Argentina Scaloni, di nuovo, come accadde in Qatar nel 2022. Con un’unica differenza: Julian Alvarez esplose ai Mondiali di quattro anni fa prendendo il suo posto e di Lautaro si ricorda solo il rigore decisivo contro l’Olanda ai quarti di finale; quattro anni dopo, invece, il capitano dell’ Inter ha sfruttato il ruolo da panchinaro di lusso e nelle ultime due partite (contro Egitto e Svizzera) ha realizzato prima un assist, poi un gol. Lautaro era partito titolare nelle prime quattro partite dell’Argentina, aveva segnato un rigore nel 3-0 contro la Giordania; poi, il nulla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Lautaro Martinez la panchina sta facendo bene, Scaloni lo ha reso “il Lukaku” dell’Argentina

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