Alle ore 21:00 si disputa a New York la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Lautaro Martinez è rimasto in panchina anche in questa occasione, mentre la formazione argentina potrebbe confermare la stessa strategia adottata nelle precedenti partite. La partita rappresenta il confronto tra le due nazionali, con le probabili formazioni che si avvicinano all’evento decisivo.

di Stefano Cori Probabili formazioni Spagna Argentina, si avvicina sempre di più la finalissima in programma questa sera a New York. Alle ore 21:00 si giocherà la finalissima del Mondiale! Si troveranno di fronte Spagna e Argentina. Per gli iberici si tratta di un ritorno in finale dopo quella vinta nel 2010, mentre per i sudamericani è la terza nelle ultime quattro edizioni. Il commissario tecnico della Selecion, Lionel Scaloni, avrebbe deciso di proseguire sulla strategia delle ultime uscite. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto Julian Alvarez. Mentre per Lautaro Martinez ci sarà spazio nella parte finale di gara, dove è stato decisivo anche in semifinale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Spagna Argentina, Lautaro Martinez ancora in panchina! Scaloni segue la stessa strategia?

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Spain vs Argentina Prediction | xG Analysis

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