Mezzo pesante va a fuoco | chiude la statale Valle Sele

Da anteprima24.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La statale 691 “Fondo Valle Sele” è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni nel comune di Calabritto, in provincia di Avellino, al chilometro 18,5. La chiusura è dovuta a un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio né sullo stato del veicolo. La strada resterà chiusa finché non verranno completate le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La strada statale 691 “Fondo Valle Sele” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Calabritto (chilometro 18,500) in provincia di Avellino, a causa di un mezzo pesante incendiato. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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