Mezzo pesante va a fuoco | chiude la statale Valle Sele

Notizia in breve

La statale 691 “Fondo Valle Sele” è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni nel comune di Calabritto, in provincia di Avellino, al chilometro 18,5. La chiusura è dovuta a un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio né sullo stato del veicolo. La strada resterà chiusa finché non verranno completate le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.