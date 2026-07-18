Scontro frontale sulla Fondo Valle Sele a Caposele muore un uomo | statale chiusa per ore
Un uomo è deceduto in seguito a un incidente frontale avvenuto sulla Fondo Valle Sele a Caposele. L'incidente ha causato la chiusura dell'arteria per diverse ore. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, Vigili del Fuoco e personale di Anas. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto.
L'incidente sull'arteria che collega l'Alta Irpinia al Salernitano. Sul posto carabinieri, Vigili del Fuoco e Anas. Indagini in corso sulla dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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