Scontro frontale sulla Fondo Valle Sele a Caposele muore un uomo | statale chiusa per ore

Notizia in breve

Un uomo è deceduto in seguito a un incidente frontale avvenuto sulla Fondo Valle Sele a Caposele. L'incidente ha causato la chiusura dell'arteria per diverse ore. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, Vigili del Fuoco e personale di Anas. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto.