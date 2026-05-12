Rimozione di un mezzo pesante disposta la chiusura della strada statale | gli orari

Da ferraratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per permettere la rimozione di un veicolo pesante, Anas ha deciso di chiudere temporaneamente un tratto della strada statale 16 Adriatica vicino a Portomaggiore. La chiusura sarà valida in determinati orari e riguarda esclusivamente il tratto interessato dall’intervento. La circolazione sarà deviata lungo percorsi alternativi fino al termine delle operazioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente competente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per consentire le attività di rimozione di un mezzo pesante, Anas ha programmato la chiusura temporanea al traffico di un tratto della strada statale 16 Adriatica nei pressi di Portomaggiore. Date le esigenze dettate dalla necessità operativa e di sicurezza connesse alla esecuzione dei lavori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Strada statale 16: l’urto del mezzo pesante accelera i lavori sul ponte di MaglieMAGLIE – Una decisione drastica per la viabilità, e la sicurezza, del Salento, è arrivata in queste ore.

Mezzo pesante si incendia sulla Statale 223Civitella Paganico (Grosseto), 1 aprile 2026 – Un mezzo pesante ha preso fuoco sulla Strada Statale 223, in prossimità dell’uscita di Civitella...

Argomenti più discussi: Rimozione di un mezzo pesante, disposta la chiusura della strada statale: gli orari; Anas chiude nella notte tra il 13 e 14 maggio un tratto della Statale 16 nei pressi di Portomaggiore; La rimozione di questo comune accessorio per auto ha un impatto significativo sul consumo di carburante; Rimorchio di rifiuti abbandonato sul litorale: avviata la rimozione.

rimozione di rimozione di un mezzoPontecagnano, avviata rimozione rimorchio carico di rifiuti pericolosi fermo in litoraneaStampaE’ in fase di rimozione il rimorchio carico di rifiuti speciali pericoli abbandonato da mesi sul litorale di Pontecagnano Faiano. A rilanciare l’allarme era stata anche l’associazione Città Prot ... salernonotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web