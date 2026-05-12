Rimozione di un mezzo pesante disposta la chiusura della strada statale | gli orari

Per permettere la rimozione di un veicolo pesante, Anas ha deciso di chiudere temporaneamente un tratto della strada statale 16 Adriatica vicino a Portomaggiore. La chiusura sarà valida in determinati orari e riguarda esclusivamente il tratto interessato dall’intervento. La circolazione sarà deviata lungo percorsi alternativi fino al termine delle operazioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente competente.

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Per consentire le attività di rimozione di un mezzo pesante, Anas ha programmato la chiusura temporanea al traffico di un tratto della strada statale 16 Adriatica nei pressi di Portomaggiore. Date le esigenze dettate dalla necessità operativa e di sicurezza connesse alla esecuzione dei lavori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Strada statale 16: l’urto del mezzo pesante accelera i lavori sul ponte di MaglieMAGLIE – Una decisione drastica per la viabilità, e la sicurezza, del Salento, è arrivata in queste ore. Mezzo pesante si incendia sulla Statale 223Civitella Paganico (Grosseto), 1 aprile 2026 – Un mezzo pesante ha preso fuoco sulla Strada Statale 223, in prossimità dell’uscita di Civitella... Argomenti più discussi: Rimozione di un mezzo pesante, disposta la chiusura della strada statale: gli orari; Anas chiude nella notte tra il 13 e 14 maggio un tratto della Statale 16 nei pressi di Portomaggiore; La rimozione di questo comune accessorio per auto ha un impatto significativo sul consumo di carburante; Rimorchio di rifiuti abbandonato sul litorale: avviata la rimozione. STRADA CHIUSA A Casola di #Montefiorino, oggi martedì 21 aprile chiude la #SP486, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante a bordo strada. L'intervento avverrà nel corso della mattinata di oggi e il transito sarà ripristinato nel pomerig x.com Consigli per la rimozione degli alberi reddit Pontecagnano, avviata rimozione rimorchio carico di rifiuti pericolosi fermo in litoraneaStampaE’ in fase di rimozione il rimorchio carico di rifiuti speciali pericoli abbandonato da mesi sul litorale di Pontecagnano Faiano. A rilanciare l’allarme era stata anche l’associazione Città Prot ... salernonotizie.it