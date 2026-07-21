Mettici la Faccia | il nuovo libro di Giacomo Bruno affronta il paradosso dell’esperto invisibile nell’epoca dell’intelligenza artificiale

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo libro analizza il fenomeno dell’esperto invisibile in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale consente di generare contenuti in modo rapido e automatizzato. In questo contesto, la competenza tecnica perde rilevanza come elemento distintivo, rendendo difficile distinguere tra chi ha reale esperienza e chi si limita a utilizzare strumenti avanzati. Il testo si concentra sul ruolo e sulla percezione delle competenze umane nel mercato attuale, caratterizzato dalla presenza crescente di tecnologie di intelligenza artificiale.

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In un mercato in cui l’intelligenza artificiale permette a chiunque di produrre contenuti perfetti in pochi secondi, la competenza tecnica ha smesso di essere un fattore distintivo. Sempre più professionisti e imprenditori, pur bravi e preparati, restano invisibili e finiscono per competere solo sul prezzo, mentre a farsi scegliere è chi ha costruito un nome riconoscibile. Esce oggi, 21 luglio, per Bruno Editore «Mettici la Faccia. Come Passare da Invisibile a Riconosciuto e Diventare l’Autorità del Tuo Settore nell’Era dell’AI con il Metodo F.A.C.E.», il 37° bestseller di Giacomo Bruno. Il libro introduce i quattro passi (Focus, Autorevolezza, Contenuto, Ecosistema) per trasformare la propria storia professionale nel Personal Brand più solido del mercato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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