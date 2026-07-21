Mettici la Faccia | il nuovo libro di Giacomo Bruno affronta il paradosso dell’esperto invisibile nell’epoca dell’intelligenza artificiale
Un nuovo libro analizza il fenomeno dell’esperto invisibile in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale consente di generare contenuti in modo rapido e automatizzato. In questo contesto, la competenza tecnica perde rilevanza come elemento distintivo, rendendo difficile distinguere tra chi ha reale esperienza e chi si limita a utilizzare strumenti avanzati. Il testo si concentra sul ruolo e sulla percezione delle competenze umane nel mercato attuale, caratterizzato dalla presenza crescente di tecnologie di intelligenza artificiale.
In un mercato in cui l’intelligenza artificiale permette a chiunque di produrre contenuti perfetti in pochi secondi, la competenza tecnica ha smesso di essere un fattore distintivo. Sempre più professionisti e imprenditori, pur bravi e preparati, restano invisibili e finiscono per competere solo sul prezzo, mentre a farsi scegliere è chi ha costruito un nome riconoscibile. Esce oggi, 21 luglio, per Bruno Editore «Mettici la Faccia. Come Passare da Invisibile a Riconosciuto e Diventare l’Autorità del Tuo Settore nell’Era dell’AI con il Metodo F.A.C.E.», il 37° bestseller di Giacomo Bruno. Il libro introduce i quattro passi (Focus, Autorevolezza, Contenuto, Ecosistema) per trasformare la propria storia professionale nel Personal Brand più solido del mercato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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