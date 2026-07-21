Il 21 luglio 2026 è stato pubblicato il 37° libro di Giacomo Bruno, intitolato «Mettici la Faccia». La presentazione è avvenuta a Milano. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale consente di creare contenuti in modo rapido e automatico, la competenza tecnica nel settore editoriale ha perso rilevanza come elemento distintivo.

Milano, 21.07.2026 – In un mercato in cui l'intelligenza artificiale permette a chiunque di produrre contenuti perfetti in pochi secondi, la competenza tecnica ha smesso di essere un fattore distintivo. Sempre più professionisti e imprenditori, pur bravi e preparati, restano invisibili e finiscono per competere solo sul prezzo, mentre a farsi scegliere è chi ha costruito un nome riconoscibile. Esce oggi per Bruno Editore « «Il vero problema di chi non cresce non è la concorrenza né il prezzo, è che nessuno sa che esiste. La competenza, da sola, non basta più» spiega Come precisa lo stesso autore, dopo oltre vent'anni nell'editoria digitale, il metodo è nato osservando migliaia di professionisti passare dal silenzio totale al riconoscimento nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giacomo Bruno lancia il suo 37° libro Bestseller «Mettici la Faccia»

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