Orientare nell’epoca dell’intelligenza artificiale | che cosa resta alla scuola?

L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il modo in cui gli studenti affrontano la scrittura, lo studio e la comprensione della conoscenza. La presenza di strumenti di AI influisce sui metodi di apprendimento e sulla produzione di contenuti, portando a un cambiamento nei modelli educativi tradizionali. La scuola si trova a dover adeguare le proprie strategie per gestire queste trasformazioni e rispondere alle nuove sfide.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa sta modificando rapidamente il rapporto degli studenti con la scrittura, con lo studio e persino con l’idea stessa di conoscenza. Riassunti, temi, mappe e testi argomentativi possono essere prodotti in pochi secondi. Di fronte a questa trasformazione molti insegnanti si chiedono che cosa resti oggi del lavoro scolastico tradizionale. Forse però la domanda più importante è un’altra: quali esperienze non possono essere delegate? L’orientamento narrativo prova a partire proprio da qui. Esistono infatti dimensioni che nessun automatismo può sostituire completamente: l’interpretazione della propria esperienza, il confronto con le storie degli altri, la costruzione di significato e la capacità di immaginare il proprio futuro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Essere genitori e figli nell'epoca dell'AI FESTIVAL DEL FUTURO

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