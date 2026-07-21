Mercoledì 22 luglio il cielo sarà poco nuvoloso in Veneto, con temperature tra 19 e 29 gradi. Non sono previste precipitazioni. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica. La tendenza per giovedì indica ancora tempo stabile e soleggiato.

Dopo i Ecco le previsioni per la giornata di mercoledì 22 luglio e la tendenza per giovedì 23 luglio. Mercoledì cielo poco nuvoloso. Temperature minima di 19 °C e massima di 29 °C. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 10 kmh. Possibili raffiche fino a 20 kmh. Visibilità: buona. Giovedì previste nubi sparse. Temperature minima di 18 °C e massima di 30 °C. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Est con intensità di 11 kmh. Possibili raffiche fino a 19 kmh. Visibilità: buona. Mercoledì velato o poco nuvoloso. Temperature 14°C la minima e 25°C la massima. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 12 kmh. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto per mercoledì 22 luglio: tornano bel tempo e sole con poche nuvole

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METEO fino al 3 luglio 2026 e la tendenza successiva

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