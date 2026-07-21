Meteo Roma del 21-07-2026 ore 19 | 15

Nel Nord Est si sono verificati temporali sparsi questa mattina, soprattutto su Alpi e Prealpi. Le previsioni indicano una giornata generalmente buona nel resto della regione.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni di Nord Est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata mi racconti cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino c'è lì poco o irregolarmente nuvoloso ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali locali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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