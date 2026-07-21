Alle 6:15 del 21 luglio 2026, le previsioni indicano una mattinata con temporali sparsi nel Nord-Est, soprattutto su Alpi e Prealpi. Il resto del Nord dovrebbe mantenere condizioni di cielo variabile, senza precipitazioni significative. La giornata proseguirà con un clima in generale instabile e variazioni di nuvolosità lungo tutta la regione.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni di Nord Est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità città alta nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino c'è lì poco o irregolarmente nuvoloso ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-07-2026 ore 06:15

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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