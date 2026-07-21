Martedì 21 luglio 2026 in Campania, il cielo sarà sereno con sole pieno in tutta la regione. A Avellino, non sono previste precipitazioni e il tempo rimarrà stabile per tutta la giornata. Non sono attese variazioni nel clima o fenomeni meteorologici significativi.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 21 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4553m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4535m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 21 luglio 2026

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Lunedì 29 giugno 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

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