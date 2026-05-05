Le previsioni del tempo in Campania indicano un aumento delle nuvole nella giornata di martedì 5 maggio 2026. A Avellino, si prevede un incremento delle coperture nuvolose con deboli piogge previste nel pomeriggio. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso al mattino e da piogge leggere nel pomeriggio. Nessuna altra variazione significativa nelle altre località della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 5 maggio 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 0.7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3197m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 0.8mm di pioggia nelle prossime ore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 5 maggio 2026

MARTEDÌ: Temporali INTENSI e Crollo Termico!

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