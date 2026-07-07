Meteo le previsioni in Campania per martedì 7 luglio 2026

Da anteprima24.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per martedì 7 luglio 2026 in Campania, le previsioni indicano cieli prevalentemente poco nuvolosi. Durante le ore centrali della giornata si prevedono addensamenti compatti che potrebbero portare deboli piogge.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 7 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3798m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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