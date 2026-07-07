Meteo le previsioni in Campania per martedì 7 luglio 2026

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 7 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3798m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Lunedì 29 giugno 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

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