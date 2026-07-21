Meteo l’altra faccia del cambiamento climatico è la grandine | in arrivo chicchi grandi come arance
Previsioni meteo segnalano un calo delle temperature, ma anche un aumento di temporali e grandinate. Sono attese piogge intense con chicchi di grandine di dimensioni simili a arance. Le condizioni meteo peggioreranno in alcune zone, con possibili danni causati dalla grandine. Le allerte sono in vigore e si raccomanda attenzione durante le precipitazioni. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali conseguenze o misure di sicurezza è stata comunicata.
Il caldo sta per darci una tregua, ma questa non è necessariamente una buona notizia: dalle temperature estreme, infatti, passeremo a forti temporali e grandinate con chicchi grossi come arance. Questo improvviso “switch climatico” è il risultato dell’impatto tra le arie fresche in arrivo dalla Norvegia e il caldo estremo. Secondo il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici, a Nord le temperature torneranno a stare nella norma, senza più caldi o freddi estremi, con massime sui 30-31°C anche sul medio versante adriatico. Tuttavia, sulle coste del tirreno del Centro si registreranno ancora temperature di 35-36°C, e in gran parte del Sud (in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna) la temperatura viaggerà ancora attorno ai 40°C. 🔗 Leggi su Open.online
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CBC blames climate change for Canada's crumbling roads
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