maltempo italia tetti scoperchiati danni e chicchi di grandine come arance video

All’alba, il cielo si è aperto improvvisamente, portando raffiche di vento, pioggia intensa e chicchi di grandine grandi come arance. I tetti di alcune abitazioni sono stati scoperchiati e si registrano danni alle coperture. Numerosi veicoli sono stati colpiti e alcuni sono stati trovati con i parabrezza incrinati o rotti. La grandine ha causato danni anche alle colture agricole. Le immagini mostrano chicchi di grandine sparsi su strade e tetti danneggiati.

All’alba, il cielo si è chiuso all’improvviso e in pochi minuti il rumore della pioggia è stato coperto da quello delle raffiche e dei chicchi di ghiaccio. Una nuova, intensa ondata di maltempo ha attraversato il Nord Italia, lasciando dietro di sé strade invase da rami e detriti, coperture danneggiate e una lunga serie di richieste di aiuto. Per residenti e automobilisti sono state ore di forte apprensione. Il passaggio del sistema temporalesco, accompagnato da precipitazioni molto abbondanti e vento impetuoso, ha reso difficili gli spostamenti e ha richiesto fin dalle prime luci del giorno l’intervento dei vigili del fuoco. Il quadro più complesso è emerso nell’area del lago di Garda, fra le province di Brescia e Verona, comprese Valsabbia e Valcamonica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Maltempo, la bufera spazza via gli alberi nel Veneziano, tetti scoperchiati nel Trevigiano

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