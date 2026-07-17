maltempo italia tetti scoperchiati danni e chicchi di grandine come arance

Venerdì mattina, una forte ondata di maltempo ha colpito il Nord Italia, provocando tetti scoperchiati, danni a edifici e veicoli, e chicchi di grandine grandi come arance. Il sistema temporalesco ha attraversato diverse zone, causando allagamenti e disagi. Non sono ancora stati quantificati i danni complessivi, né segnalati feriti o situazioni di emergenza. La perturbazione prosegue nel suo percorso, con condizioni meteorologiche ancora instabili in alcune aree.

Le prime ore di venerdì sono state segnate da una nuova e violenta ondata di maltempo, con un sistema temporalesco che ha attraversato il Nord Italia lasciandosi alle spalle una lunga scia di danni. Pioggia torrenziale, raffiche di vento e una grandine particolarmente intensa hanno trasformato in pochi minuti strade e centri abitati, costringendo i soccorritori a una raffica di interventi d’emergenza. >> Sal Da Vinci, arrivato il lieto annuncio e cicogna: felicità in famiglia L’intensità del fronte perturbato ha sorpreso residenti e automobilisti, provocando numerose situazioni di pericolo. I vigili del fuoco sono stati impegnati fin dall’alba per mettere in sicurezza aree colpite dalla caduta di alberi, dalla presenza di detriti e dai danni causati dal vento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Maltempo, la bufera spazza via gli alberi nel Veneziano, tetti scoperchiati nel Trevigiano

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