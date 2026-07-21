Domani, 22 luglio 2026, le previsioni indicano temporali al Nord e un calo delle temperature in molte aree, segnalando un primo cambiamento nel clima dopo settimane di caldo intenso. Una massa d’aria più fresca sta iniziando a influenzare le condizioni atmosferiche, portando a un’attenuazione del caldo e a condizioni meteorologiche più variabili in diverse regioni italiane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di mercoledì 22 luglio 2026 sarà caratterizzata da un’importante evoluzione del quadro meteorologico nazionale. Dopo settimane segnate da temperature molto elevate, una massa d’aria più fresca inizierà a modificare le condizioni atmosferiche su diverse regioni italiane. Il Nord sarà l’area più esposta all’instabilità, mentre il Centro e il Sud continueranno a fare i conti con il caldo, anche se con una graduale diminuzione delle temperature nelle ore successive. Nord Italia. Le regioni settentrionali vivranno una giornata all’insegna della variabilità. Sono attesi temporali anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi, Pianura Padana orientale e successivamente su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meteo in Italia domani, 22 luglio 2026: temporali al Nord, caldo in attenuazione e primi segnali di cambiamento

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