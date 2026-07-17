In Italia, il 18 luglio 2026, il centro e il sud registrano temperature elevate, con valori che superano i 35°C. Al nord, invece, il cielo si fa nuvoloso e nel pomeriggio si prevedono rovesci e temporali, in particolare lungo le Alpi e nel Nord Est. Le condizioni meteo si modificano nel corso della giornata, con un aumento dell’instabilità nel settentrione. Le temperature si mantengono stabili nel centro e nel sud, mentre al nord si attendono temporali intensi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di sabato 18 luglio 2026 sarà caratterizzata da un’Italia divisa tra il caldo persistente sulle regioni centro meridionali e una graduale instabilità sulle aree settentrionali, dove nelle ore pomeridiane aumenterà il rischio di rovesci e temporali, soprattutto lungo l’arco alpino e sul Nord Est. La terza ondata di calore continua infatti a interessare gran parte del Paese, mentre le prime infiltrazioni di aria più fresca iniziano a farsi strada al Settentrione. Nord: sole al mattino, poi attenzione ai temporali. La mattinata sarà in prevalenza soleggiata su gran parte delle regioni settentrionali, con cieli sereni o poco nuvolosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia domani, 18 luglio 2026: caldo intenso al Centro Sud, temporali in arrivo al Nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo Italia di domani, mercoledì 8 luglio 2026.

Notizie e thread social correlati

Meteo, Italia divisa: temporali al Nord e ondata di caldo al Centro-SudIn Italia, il clima si presenta diviso: al Nord si registrano temporali intensi, mentre al Centro-Sud si registra un’onda di caldo.

Il meteo impazzito spacca in due l’Italia: temporali al nord e afa al centro-sudUna forte instabilità atmosferica ha provocato temporali e piogge intense al Nord, causando possibili allagamenti e danni alle infrastrutture.

Temi più discussi: Meteo Italia: caldo al Centro-Sud, in arrivo temporali anche forti al Nord. Le previsioni; Il meteo spacca l'Italia, tra ondata di calore al Centro Sud e nubifragi al Nord; Caldo record in Italia: fino a 41°C, Sardegna e Centro-Sud nel mirino; Meteo Italia- Rischio nuova intensa fiammata africana la prossima settimana.

Il #meteo spacca l'Italia tra afa e temporali. Mentre il Centro-Sud continua a fare i conti con la terza ondata di calore, con temperature vicine ai 40° e il picco atteso nelle prossime ore, al Nord cresce l'allerta per possibili rovesci anche violenti buff.ly/FiE9UaI x.com

Meteo: oggi (17 luglio) caldo intenso al Centro-Sud! Temporali al NordLe previsioni meteo per oggi, 17 luglio, indicano un caldo intenso al Centrosud e soprattutto Isole, con picchi di oltre 40°C. Instabile al Nord. meteo.it

Meteo Italia: caldo al Centro-Sud, in arrivo temporali anche forti al Nord. Le previsioniProsegue il grande caldo in Italia nel pieno della terza ondata di calore del 2026. Al Nord arriva il maltempo con nubifragi e raffiche di vento. meteo.it