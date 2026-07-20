Il 21 luglio 2026 in Italia si prevede pioggia al Centro e Nord, con temporali e rovesci soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali. Al Sud, invece, si manterranno temperature elevate e condizioni di caldo intenso. Le previsioni indicano un cambiamento atmosferico rispetto ai giorni precedenti, con piogge e temporali che interesseranno principalmente le aree centro-settentrionali, mentre le regioni meridionali continueranno a sperimentare temperature elevate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le previsioni meteo per martedì 21 luglio. La giornata di martedì 21 luglio 2026 sarà caratterizzata da un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche sull’Italia. Dopo diversi giorni dominati dall’anticiclone africano, correnti più fresche inizieranno a interessare parte della Penisola, favorendo una maggiore instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo il versante adriatico. Al Nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, in particolare su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure del Nord Est. Non si escludono fenomeni accompagnati da grandine e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia domani, 21 luglio 2026: pioggia al Centro Nord e caldo ancora intenso al Sud

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Meteo Italia: domani mercoledì 15 luglio 2026.

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