L’ondata di caldo che ha interessato gran parte dell’Italia sta diminuendo. Le temperature si abbassano e sono previsti temporali fino alla fine di luglio. Le previsioni indicano un cambiamento climatico con un calo delle temperature e piogge che interesseranno diverse regioni. La situazione meteorologica si sta evolvendo, portando condizioni più fresche rispetto alle settimane precedenti. Nessuna informazione su eventuali eventi estremi o danni associati a questa fase.

L’intensa ondata di caldo che ha interessato gran parte dell’Italia è destinata ad attenuarsi nei prossimi giorni. Secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, entro venerdì 24 luglio le temperature subiranno un calo su tutto il Paese grazie all’arrivo di correnti fresche nordatlantiche, che prenderanno il posto dell’ anticiclone africano. Oltre al sollievo dal caldo, è atteso anche un aumento dell’instabilità con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni almeno fino alla fine del mese. Secondo Giuliacci, il cambiamento è già iniziato al Nord, dove il caldo è stato progressivamente ridimensionato. Tra mercoledì 22 e... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Meteo, il caldo lascia spazio al fresco: calo delle temperature e temporali fino a fine luglio

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